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Суд признал экс-прокурора из Северной Осетии виновной в подготовке убийства следователя

Наказание для нее будет названо в заключительной части судебного акта

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд оглашает обвинительный приговор в отношении бывшего районного прокурора Северной Осетии Ольги Швецовой в рамках рассмотрения уголовного дела об организации убийства экс-супруга своей сестры, работавшего в СК. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Швецова совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подстрекательство и пособничество совершению убийства группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений")", - говорится в приговоре.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимой. Наказание для нее будет названо в заключительной части судебного акта.

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