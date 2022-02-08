Квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции подняли со дна реки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Спасатели подняли со дна Москвы-реки квадроцикл пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Квадроцикл извлечен из воды, его передали сотрудникам Следственного комитета. Поиски Ялунина сейчас продолжаются", - сказал собеседник агентства.

70-летний Владимир Ялунин в минувшую субботу отправился кататься на квадроцикле. У села Козино были обнаружены его следы, ведущие к реке. В месте, где заканчиваются следы, на водоеме образовался разлом льда размером с квадроцикл, который водолазы обнаружили на дне реки. В экстренных службах не исключают, что бывшего замминистра юстиции унесло течением.

Ялунин с августа 1998 года по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 года по август 2006 года был заместителем министра юстиции.