Жителю Тюмени вынесли приговор за убийства щенков и установку муляжа СВУ на остановке

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Суд назначил жителю Тюмени исправительные работы и принудительное наблюдение у врача-психиатра за убийства щенков. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Калининский районный суд вынес приговор 19-летнему Валерию М., признав его виновным в хулиганстве, и назначил наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% из заработной платы в доход государства. <...> Суд назначил ему также меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения у врача-психиатра в амбулаториях условиях. На интернет-сайте "Авито" он искал объявления о раздаче подросших щенков, забирал их и топил в ванной. Следствию стало известно два случая жестокого обращения с животными. Желая напугать горожан, он периодически подбрасывал изуродованные ножом части тела животных на скамейки остановочных комплексов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что молодой человек оставлял записки с "отчетами о нападениях на женщин и убийствах не только животных, но и людей", а 3 ноября 2021 года он установил муляж взрывного устройства на скамейке автобусной остановки.