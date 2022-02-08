Экс-полицейский в Чувашии получила три года условно за хищение около 1,4 млн рублей

ТАСС, 8 февраля. Суд приговорил бывшую сотрудницу полиции в Чувашии к трем годам лишения свободы условно за хищение около 1,4 млн рублей у знакомых, которым обещала взамен содействие в получении жилья. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по республике.

"Бывшая сотрудница органов внутренних дел Чувашской Республики признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года", - отмечается в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в период с апреля 2016 года по март 2017-го на тот момент сотрудница полиции сообщила своей знакомой, ранее состоявшей на учете в списках граждан на улучшение жилищных условий, о наличии родственных связей в администрации Ленинского района города Чебоксары, при помощи которых она может помочь в получении квартиры. В результате полицейский получила от женщины и ее сына более 222 тыс. рублей, которые присвоила, не выполнив обещаний.

В 2020 году сотрудница полиции предложила своему знакомому за вознаграждение помощь в приобретении квартир и нежилых помещений в Чебоксарах у местного застройщика по заниженной цене. Она получила от мужчины 1,16 млн рублей, которые потратила на свои нужды.

В октябре 2021 года полицейский предложила еще одному знакомому помощь в приобретении четырех двухкомнатных квартир в жилых домах на улице Герцена в городе Чебоксары по цене 3,3 млн рублей. При получении денег сотрудница была задержана с поличным представителями управления ФСБ России по Чувашии.

В октябре 2021 года в пресс-службе МВД по Чувашии ТАСС сообщали, что сотрудница полиции была отстранена от занимаемой должности.