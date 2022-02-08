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Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Севастополе

Еще 10 человек эвакуировали

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело погибшего при тушении пожара в многоквартирном доме по улице Хрусталева в Севастополе. Из соседних квартир были эвакуированы 10 человек, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила от очевидцев, которые сообщили о дыме из окна на первом этаже. На место были направлены силы для тушения.

"По предварительной информации, площадь пожара составляет три квадратных метра. К сожалению, в помещении обнаружен погибший человек. Силами МЧС России из соседних квартир эвакуированы 10 человек, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле ответственных подразделений регионального главка МЧС России.

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