В Петербурге ранее судимого за педофилию мужчину арестовали по подозрению в рецидиве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Калининский суд Санкт-Петербурга арестовал 28-летнего местного жителя, который обвиняется в преступлении сексуального характера против 12-летней девочки. Ранее мужчина уже был судим по соответствующей статье УК РФ. Об избрании меры пресечения сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Кустова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, сроком по 6 апреля 2022 года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу сообщили, что о преступлении стало известно от матери пострадавшей девочки. Женщина позвонила в органы 1 февраля и рассказала о случившемся. По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). После проведения следственных действий подозреваемый был задержан, выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного. В пресс-службе СК добавили, что сейчас проверяется информация о совершении обвиняемым нескольких других преступлений сексуального характера в отношении школьниц.