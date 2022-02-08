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Терминал Шереметьево, 25 частных домов и гимназию "заминировали" в Подмосковье

Терминал аэропорта уже проверили и не нашли взрывчатку, продолжается проверка гимназии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" терминал "Б" аэропорта Шереметьево, 25 частных домов и гимназию в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" терминала "Б" в Шереметьево. Также поступили сообщения о "минировании" 25 частных жилых домов и частной гимназии в коттеджном поселке Новые Вешки в Мытищах", - сказал собеседник агентства.

Терминал аэропорта уже проверили и не нашли взрывчатку. Продолжается проверка гимназии.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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