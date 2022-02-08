Останкинская телебашня в Москве работает штатно после звонка о минировании

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Останкинская телебашня работает в штатном режиме после звонка о минировании. Угроз не обнаружено. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"В соответствии с регламентом безопасности были приняты меры для проверки сообщения и обеспечения безопасности посетителей и работников телебашни. Специалистами и работниками безопасности филиала проведены необходимые обследования. Угроз не обнаружено. С 16:36 Останкинская телебашня работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в 15:40 прибыли подразделения УВД СВАО (следственно-оперативная группа, кинологическая группа, экипажи пожарных расчетов МЧС) в связи со звонком на телефон ФСБ по минированию Останкинской телебашни.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что сотрудников и посетителей Останкинской телебашни эвакуируют после анонимной угрозы взрыва. На месте работала ФСБ России. Одновременно с этим поступила анонимная информация об угрозе взрыва в телецентре Останкино, туда для проверки выехали специалисты.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.