Росатом заявил, что причины смерти сотрудников в Бангладеш будут известны после следствия

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. Говорить о причинах смерти сотрудников, работавших на строящейся АЭС "Руппур" в Бангладеш, можно будет только по результатам расследования. Об этим сообщается в комментарии российской госкорпорации "Росатом", поступившем во вторник в представительство ТАСС.

Комментарий последовал после того, как бангладешский новостной портал United News of Bangladesh (UNB) сообщил во вторник, что пятеро российских сотрудников умерли по разным причинам на объекте "Руппур" за последние 11 дней.

"К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования. В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти", - отмечается в документе.

Основываясь на отчете о расследовании, при поддержке местных и зарубежных партнеров, заинтересованных сторон, поставщика медицинских услуг и администрации будут приняты все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, добавляется в комментарии.

"Мы всегда рассматриваем наших сотрудников как лучший актив компании, а их жизнь и благополучие - наш главный приоритет", - подчеркивается в заявлении госкорпорации.

Об инциденте

По данным UNB, 28 января один из сотрудников, работавших на строящейся АЭС, умер в медицинском центре рядом с городом Ишварди. Спустя два дня, 2 февраля, еще один человек умер во сне, а 5 февраля инженер-механик фирмы-субподрядчика "Трест РосСЭМ" умер после внезапной болезни в медицинском заведении. В тот же день умер еще один россиянин, сотрудник другой компании-субподрядчика. Его тело обнаружили около квартиры на 14-м этаже башни в жилом комплексе "Грин Сити", в котором проживают граждане России, работающие на электростанции. В одной из квартир того же ЖК 6 февраля был найден мертвым сотрудник предприятия "НИКИМТ-Атомстрой".

Представители полиции сообщили, что при вскрытии тел не было обнаружено ничего подозрительного.

АЭС "Руппур"

Строящаяся АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.