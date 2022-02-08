Бастрыкин поручил доложить актуальные данные дела об убийстве главы района на Кубани

ТАСС, 8 февраля. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить дополнительный доклад об актуальных данных по уголовному делу об убийстве главы Кущевского района Краснодарского края, совершенном в 2002 году, а также доложить о проводимом по делу комплексе следственных действий. Об этом говорится во вторник на сайте СК РФ.

Накануне сообщалось, что потерпевшие по уголовному делу банды Цапков в Краснодарском крае просят главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о личном приеме, а также истребовать уголовные дела о нераскрытых убийствах, в том числе главы Кущевского района Бориса Москвича, возобновить по ним следствие и привлечь к уголовной ответственности причастных к организации этих преступлений. Один из адвокатов потерпевших Игорь Волков заявлял, что родственники убитых просят проверить на причастность к организации нераскрытых убийств Вячеслава Цеповяза, его бывшую супругу Наталью Стришнюю и ее брата Ивана.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить дополнительный доклад о проводимом комплексе следственных действий и актуальных данных по уголовному делу об убийстве главы администрации муниципального округа "Кущевский район" Бориса Москвича, совершенном в январе 2002 года", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Как сообщало в 2010 году следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю, убийство Бориса Москвича, возглавлявшего Кущевский район с декабря 2000 года, было совершено 31 января 2002-го. В конце ноября 2010 года ведомство уточняло, что следователями установлена личность подозреваемого и предварительный мотив, в совершении убийства подозревается житель Кущевского района, который не был согласен с результатами выборов, по итогам которых пост главы администрации занял Москвич, на тот момент расследование дела продолжалось. Сведениями о вынесении приговора по уголовному делу ТАСС не располагает.

Банда Цапков орудовала в станице Кущевской Краснодарского края с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей в доме фермера Аметова. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014-го он умер в СИЗО от инсульта, такое же наказание получили два его сообщника - Алексеев и Игорь Черных. Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам в колонии строгого режима, в 2014-м Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.