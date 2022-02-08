Автомобиль застрял на трамвайных путях на севере Москвы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Трамваи №23, 27 и 30 задерживаются улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве из-за автомобиля, застрявшего на путях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Зои и Александра Космодемьянских из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи №23, 27, 30", - говорится в сообщении.

Маршруты временно изменены.

Движение трамваев восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев по улице Зои и Александра Космодемьянских", - говорится в сообщении.