Бизнесмена Шепеля назвали возможным виновником ДТП на западе Москвы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава девелоперской компании S. Holding Алексей Шепель, предположительно, стал виновником массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, за рулем автомобиля [водитель которого не справился с управлением] находился бизнесмен Алексей Шепель. Он пострадал, в настоящее время госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Днем во вторник на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в Москве столкнулись грузовик и восемь легковых машин. Пострадали четыре человека, они госпитализированы. Один из пострадавших - водитель такси, его эвакуировали в больницу санитарным вертолетом.

Алексей Шепель является владельцем девелоперской компании S. Holding. Он выдвигался кандидатом в депутаты в Госдуму от партии "Справедливая Россия" и был помощником депутата Галины Хованской.