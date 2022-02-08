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В Пермском крае погибли около 33 тыс. кур при пожаре на птицефабрике

ЧП произошло на предприятии в поселке Комсомольский, площадь возгорания составила 1 720 кв. м

ТАСС, 8 февраля. Пожар произошел на птицефабрике "Комсомольская" в поселке Комсомольский Пермского края, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре в здании птицефабрики "Комсомольская" в поселке Комсомольский поступило в 16:30 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило возгорание в здании птичника, шел густой дым из-под кровли, произошло обрушение. В птичнике находилось 33 тыс. кур, к сожалению, спасти их не удалось", - сказали в МЧС.

Площадь пожара составила 1 720 кв. м, в 17:09 он был локализован на этой площади. В тушении участвуют 38 человек и 13 единиц техники.

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