В Калининграде таксист изнасиловал глухонемую девушку

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Водителя такси задержали по обвинению в изнасиловании под угрозой убийства 28-летней девушки в Калининграде. Возбуждено уголовное дело, задержанный отправлен под стражу до 6 апреля по ходатайству следствия, сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Московским районным судом города Калининград удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СКР об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина водворен в следственный изолятор до 6 апреля 2022 года", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия вечером 4 февраля водитель такси, подвозивший девушку из кафе, завез ее в гаражное общество в районе улицы Аллея Смелых в Калининграде, где изнасиловал, угрожая убийством. Девушка сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, злоумышленник был задержан. Против него возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством"). Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, подвергшаяся насилию девушка - глухонемая. Обвиняемый - водитель скорой помощи, подрабатывавший таксистом в свободное от работы время.