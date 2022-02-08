Защита жены экс-судьи Чечни Заремы Мусаевой подала жалобу на ее арест

"[Жалоба] подана", - сказала собеседница агентства.

Ранее СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. По информации властей Чечни, Мусаеву доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году. Позднее против нее самой возбудили уголовное дело за применение насилия к полицейскому во время допроса, суд арестовал Мусаеву на два месяца. Янгулбаев вместе с дочерью покинул Россию.