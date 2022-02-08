В Екатеринбурге задержали подозреваемого в рассылке писем с ложными угрозами соцобъектам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии ложных сообщений криминального характера, отправленных школам, торговым центрам и другим объектам социальной инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В Екатеринбурге сотрудниками полиции и ФСБ установлена личность подозреваемого в серии ложных сообщений криминального характера. Задержанным оказался 14-летний учащийся одной из гимназий Ленинского района столицы Среднего Урала. Он направлял сообщения по электронной почте о якобы существующей угрозе школам, торговым центрам и другим объектам социальной инфраструктуры, в том числе и в адрес своего учебного заведения", - сказал Горелых.

По его словам, фигурант нескольких уголовных дел воспитывается не в полной семье - только матерью, ранее на учете в ПДН он не состоял. Молодой человек был допрошен в присутствии законных представителей и адвоката. "Он уже дал признательные показания, пояснив, что совершил свои противоправные действия ради хайпа, а также с целью привлечь дополнительное количество подписчиков. Юноша также признал, что осуществлял информационные атаки, в том числе и на заказ, получая за это по 1 тыс. рублей на электронный кошелек", - отметил Горелых.

Он уточнил, что выйти на его след оперуполномоченным удалось в результате комплекса современных технических мероприятий. Задержали подростка по месту жительства, откуда он зачастую прямо из окна своей квартиры наблюдал, как работают представители МВД и других силовых ведомств, эвакуируя людей. При этом для конспирации подозреваемый использовал различные алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес. Сейчас следствие ОВД располагает сведениями о восьми эпизодах, совершенных школьником и предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавил Горелых.