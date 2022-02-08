В Саратовской области погиб один человек в результате отравления газом

ТАСС, 8 февраля. Женщина погибла в результате отравления газом в многоквартирном доме в Саратовской области, еще один мужчина госпитализирован. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник прокуратурой региона.

"8 февраля в межмуниципальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоквартирного дома на ул. Карла Маркса два человека находятся с признаками отравления угарным газом. Женщина 1962 года рождения умерла на месте с предварительным диагнозом "отравление окисью углерода", мужчина 1958 года рождения доставлен в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

Дом находится под управлением ООО управляющая компания "Заволжское". В квартире установлено индивидуальное отопление.

Прокуратурой Советского района организована проверка по факту отравления угарным газом двух жителей многоквартирного дома. Надзорное ведомство выясняет обстоятельства и причины случившегося, в частности, прокуратура даст оценку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.