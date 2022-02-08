На Урале вынесли приговор членам банды, нападавшим на бизнесменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд признал четырех участников банды виновными в разбойных нападениях на людей, занимавшихся оптовой и розничной торговлей. Обвиняемые приговорены к лишению свободы на срок от девяти до 15 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Свердловский областной суд назначил Хуршеджону Хамзаеву наказание в виде 15 лет лишения свободы, Умеду Умирову - в виде 13 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок два года, Абдулмуслиму Мутагирову - в виде 12 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок два года, Артему Рамазанову - в виде 10 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок один год, Кристине Васильевой - в виде девяти лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок восемь месяцев. Мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, женщина - в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, один из подсудимых создал вооруженную группу для разбойных нападений на граждан, занимающихся оптовой или розничной реализацией товара. В период с мая по июль 2019 года на территории Екатеринбурга, Москвы и Московской области участниками банды были спланированы и совершены особо тяжкие преступления с применением оружия - три разбойных нападения и кража имущества граждан. Полученные в результате хищений денежные средства и имущество, являвшееся для них единственным и постоянным источником дохода, руководитель и участники банды делили между собой, а часть тратили на техническое оснащение для подготовки к совершению последующих преступлений.

Деятельность банды была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 27 июля 2019 года в результате задержания организатора и участников преступной группы. Общий ущерб от преступлений банды составил около 6 млн рублей.