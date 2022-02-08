Военные конфисковали крупную партию кокаина в центральной части Мексики

МЕХИКО, 8 февраля. /ТАСС/. Военные и сотрудники полиции конфисковали крупную партию кокаина в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом сообщила во вторник газета El Universal.

Около 280 пакетов с запрещенным веществом общим весом 300 кг были найдены в ходе досмотра автоцистерны в районе Вилья-де-Ариста. Согласно примерным оценкам, стоимость изъятой партии на черном рынке составляет порядка 150 млн песо (около $7,3 млн). Водитель транспортного средства был задержан. Ожидается, что вскоре ему будут предъявлены обвинения.

На минувшей неделе представители властей обнаружили и изъяли 4,01 тонны метамфетамина в пригороде Кульякана, столицы северо-западного штата Синалоа. В конце января там же силовики конфисковали партию этого же вещества весом около 5,8 тонны.

В начале февраля 2021 года у тихоокеанского побережья Синалоа военные задержали судно, перевозившее более 2,5 тонны метамфетамина и свыше 100 тыс. таблеток фентанила. Согласно приблизительным оценкам, общая стоимость нелегального груза на черном рынке составила бы $90 млн. Предположительно, запрещенные вещества принадлежали наркокартелю "Синалоа".