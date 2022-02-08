В Саратовской области погибли два человека в ДТП с двумя автомобилями

ТАСС, 8 февраля. Авария с участием двух автомобилей произошла во вторник на трассе в Саратовской области, в результате два взрослых погибли и 12-летний мальчик пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по региону.

"Произошло столкновение двух транспортных средств - автомобиля Audi под управлением мужчины 1955 года рождения и автомобиля MAN под управлением водителя 1967 года рождения. В результате ДТП водитель (мужчина) и пассажир (женщина) автомобиля Audi погибли от полученных травм на месте ДТП, несовершеннолетний пассажир (мальчик 12 лет) автомобиля Audi доставлен в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, авария произошла 8 февраля около 21:15 (20:15 мск) на 155-м км трассы Сызрань - Саратов - Волгоград Вольского района Саратовской области.

Все обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.