Число жертв оползня в Колумбии возросло до 14

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 февраля. /ТАСС/. Не менее 14 человек погибли и 29 пострадали в результате схода оползня в городе Доскебрадас на западе Колумбии. Об этом сообщил во вторник мэр соседнего города Перейра Карлос Майя.

"К сожалению, уже 14 погибших, 29 пострадавших и один человек числится пропавшим", - приводит его слова газета El Tiempo.

На месте продолжают работать пожарные из Доскебрадаса и Перейры. "В целях безопасности мы решили эвакуировать 15 домов, расположенных рядом", - сообщил Майя.

Оползень сошел на город утром 8 февраля после проливного дождя. Землей оказались завалены несколько домов.