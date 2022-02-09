Экспертиза подтвердила наличие кокаина в анализах погибшего публициста Просвирнина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Погибший публицист и журналист Егор Просвирнин перед смертью употреблял кокаин и иные психостимулирующие вещества. Об этом сказано в материалах судебно-химической экспертизы, проведенной после его гибели, результаты которой опубликовали журналисты основанного Просвирниным "Царского телевидения".

"Егор Просвирнин в тот момент (смерти - прим. ТАСС) не мог себя контролировать в полной мере и отдавать отчет своим действиям. Версию измененного состояния сознания в итоге подтвердило и назначенное следствием судебно-химическое исследование, которое выявило в моче присутствие следующих веществ: двух стимуляторов (кокаин, 0,355 мг%, и МДМА, без указания процентного содержания), а также антигистаминного лекарственного препарата доксиламина (0,043 мг%), побочным эффектом которого является, среди прочего, спутанность сознания и галлюцинации (а в дни до этого Егор также принимал для лечения болей в сердце и невралгии нитроглицерин и миорелаксант сирдалуд, обладающий схожими побочными эффектами)", - сказано в публикации "Царского телевидения".

Вдова журналиста Марина Просвирнина в беседе с ТАСС подтвердила достоверность этих данных, отказавшись от других комментариев.

Журналист и публицист Егор Просвирнин погиб 27 декабря, выпав с четвертого этажа жилого дома на Тверском бульваре. В руках у него нашли газовый баллончик и нож. Для определения обстоятельств его гибели назначена судмедэкспертиза. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент происшествия он находился под воздействием наркотиков.

Просвирнин был главным редактором националистического издания "Спутник и погром", основанного в 2012 году. В 2017 году оно было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.