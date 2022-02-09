На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три машины

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Три человека получили травмы в ДТП на Кутузовском проспекте в столице недалеко от Музея Великой Отечественной войны, где столкнулись, по уточненным данным три автомобиля, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пострадали три человека. По уточненным данным, в аварии участвовало не пять машин, как сообщалось ранее, а три", - рассказал собеседник агентства.

Один пассажир был зажат в салоне, его деблокировали. Три полосы движения в сторону области перекрыты.

Ранее ТАСС сообщал о ДТП с участием пяти машин на Кутузовском проспекте недалеко от Музея Великой Отечественной войны.