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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три машины

Пострадали три человека

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Три человека получили травмы в ДТП на Кутузовском проспекте в столице недалеко от Музея Великой Отечественной войны, где столкнулись, по уточненным данным три автомобиля, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пострадали три человека. По уточненным данным, в аварии участвовало не пять машин, как сообщалось ранее, а три", - рассказал собеседник агентства.

Один пассажир был зажат в салоне, его деблокировали. Три полосы движения в сторону области перекрыты.

Ранее ТАСС сообщал о ДТП с участием пяти машин на Кутузовском проспекте недалеко от Музея Великой Отечественной войны.

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