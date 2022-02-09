Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи в среду в 09:29 (01:29 мск) зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло на глубине 13 км, магнитуда 4,7. Эпицентр располагался в 24 км от города Макарова на Сахалине", - рассказали в филиале.

По уточненной информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила не 4,7, а 5,1. Через две минуты после него последовал второй толчок магнитудой 4,3 с эпицентром в 16 км восточнее озера Айнского на Сахалине. Толчки ощутили местные жители в Углегорском, Макаровском, Поронайском и Томаринском районах острова.