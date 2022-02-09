Вылеты четырех рейсов задержали на Камчатке по метеоусловиям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Четыре рейса из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропортах прибытия, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки в среду.

Задержаны вылеты рейсов в Никольское, Озерную, Соболево и Усть-Камчатск.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Несколько районов Камчатки находятся в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер.