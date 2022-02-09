Администрацию Хабаровска эвакуировали после сообщения с угрозами

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сообщение с угрозами поступило в администрацию Хабаровска, люди эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Прошла эвакуация после поступившего на почту администрации сообщения с угрозами", - сказали в пресс-службе.

Сейчас в администрации работают экстренные службы, помещения проверяют кинологи с собаками.

Накануне в городе проверяли все школы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Это был уже четвертый с начала года случай с сообщениями о минировании учебных заведений Хабаровска. Сообщения оказывались ложными.