В Норильске в гараже нашли тела несовершеннолетних девушки и юноши

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Тела 16-летней девушки и 15-летнего юноши найдены в автомобиле в одном из гаражей Норильска. Предположительно, подростки погибли от отравления угарным газом, сообщили в среду журналистам в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

"Мужчина обнаружил свою 16-летнюю дочь и ее 15-летнего друга, с которым они встречались, без признаков жизни в автомобиле ВАЗ-21011 в принадлежащем ему гараже в г. Норильске. При этом топливо в баке автомобиля отсутствовало, ключи находились в замке зажигания, на снегу имелся след от выхлопных газов. Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом", - сообщили в прокуратуре.

Родственники погибших видели несовершеннолетних последний раз 6 февраля и считали, что они находятся в гостях друг у друга. Семьи детей на профилактическом учете не состояли.

Прокуратура края организовала проверку по факту гибели несовершеннолетних.