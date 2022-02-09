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Более 400 человек эвакуировали с предприятия в пригороде Владивостока из-за утечки аммиака

Производство временно остановлено

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Утечка аммиака произошла на предприятии в пригороде Владивостока, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Эвакуировано 420 человек, помещения проветривают.

"Произошла утечка аммиака на предприятии. 420 человек выведены на улицу, проводится проветривание помещений. Зафиксировано превышение нормы по концентрации этого вещества", - сообщил в мэрии.

Там добавили, что производство временно остановлено. Информацией от ГУ МЧС по Приморскому краю ТАСС пока не располагает.

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РоссияПриморский край
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