Более 400 человек эвакуировали с предприятия в пригороде Владивостока из-за утечки аммиака

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Утечка аммиака произошла на предприятии в пригороде Владивостока, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Эвакуировано 420 человек, помещения проветривают.

"Произошла утечка аммиака на предприятии. 420 человек выведены на улицу, проводится проветривание помещений. Зафиксировано превышение нормы по концентрации этого вещества", - сообщил в мэрии.

Там добавили, что производство временно остановлено. Информацией от ГУ МЧС по Приморскому краю ТАСС пока не располагает.