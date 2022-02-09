В Хакасии на два месяца арестовали отца, который ударил ножом своего двухлетнего сына

ТАСС, 9 февраля. Житель Хакасии, напавший с ножом на своего двухлетнего сына, арестован сроком на два месяца. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Абакане мужчине, обвиняемому в покушении на убийство своего сына, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве, уточнив, что мужчина был арестован сроком на два месяца. Он признал вину в содеянном, пояснив, что в момент совершения преступления находился под воздействием запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, 24-летняя жительница Абакана вместе с двухлетним ребенком пришла к бывшему мужу в гости, чтобы мужчина повидался с ребенком. Отец ребенка вышел покурить, а когда вернулся, взял складной нож и дважды ударил им в грудь мальчика. Женщина вместе с ребенком выскочила из квартиры и обратилась за помощью к соседям. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.