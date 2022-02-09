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На Кубани более 10 тыс. человек и семь соцобъектов остались без электричества из-за аварии

Причиной аварии стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции

КРАСНОДАР, 9 февраля. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек, а также семь социально значимых объектов было отключено от электричества в городе Крымск Краснодарского края из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 08:20 9 февраля от оперативного дежурного ЕДДС МО Крымский район, г. Крымск, ул. Курганная, поступило сообщение о том, что произошло отключение электроснабжения. Без электроснабжения [остались] 10 000 человек, 2 606 домовладений , семь социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причина отключения - короткое замыкание на трансформаторной подстанции. В пресс-службе отметили, что завершить работы по восстановлению электроэнергии планируется к 10:00 мск 9 февраля.

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