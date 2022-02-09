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Неизвестные ограбили "Пятерочку" в Подмосковье, убив продавца

Злоумышленники похитили порядка 200 тыс. рублей и скрылись с места происшествия

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Несколько неизвестных в масках и с битами напали на магазин в Подмосковье, погибла продавец, еще двое пострадали. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Нападение произошло в ночь на среду в селе Новопетровское. Неизвестные ворвались в магазин, начали избивать битами сотрудников. В результате продавец от полученных травм умерла, еще два человека пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, нападение совершено на магазин "Пятерочка". Злоумышленники похитили порядка 200 тыс. рублей и скрылись с места происшествия. Ведется их розыск.

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