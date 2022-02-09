Директора лесничества на Алтае задержали по делу о взяточничестве при заготовке елей

ТАСС, 9 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по факту взяточничества при заготовке новогодних елей в Республике Алтай, в рамках которого задержан директор Турочакского лесничества, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.

"По предварительным данным, в ноябре и декабре 2021 года директор казенного учреждения "Турочакское лесничество" заключил с одним из лесозаготовителей несколько договоров купли-продажи лесных насаждений, в которых незаконно указал, что он вправе заготовить новогодние ели в урочище "Турочакское". За совершение незаконных действий директор лесничества потребовал от лесозаготовителя передать ему 10% от всей суммы выручки, полученной от реализации елей", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что директор лесничества самостоятельно выписывал на имя лесозаготовителя квитанции на отпуск новогодних елей в целях создания видимости законности их заготовки и перевозки. В результате, по данным следствия, он лично частями получил взятку на общую сумму не менее 180 тыс. рублей. Дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Кроме того, возбуждено дело против взяткодателя по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Преступления выявлены следователями Следственного комитета и полицейскими региона. Оба задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

За несколько дней до задержания директора лесничества жители села Бийка Турочакского района с помощью соцсетей обратились к главе региона Олегу Хорохордину, в региональное Минприроды, республиканскую прокуратуру и администрацию района с заявлением о массовых вырубках кедра.

Пресс-секретарь правительства Республики Алтай Михаил Максимов подтвердил ТАСС, что эти обращения местных жителей действительно были получены. "Обращения в адрес главы региона от жителей действительно были. Они рассматривались контролирующими органами, в том числе подведомственными правительству Республики Алтай. Вопросы сохранения леса на территории субъекта, безусловно, являются приоритетными в работе органов власти", - сказал Максимов.

Источник в оперативных службах региона уточнил ТАСС, что причастность задержанного директора лесничества Сергея Есикова к вырубке кедров, о которой сообщили жители, проверяется.