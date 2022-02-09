Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС объявили в розыск

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала обвиняемой по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой и объявлена в розыск. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В октябре 2021 года директор лаборатории РАНХиГС Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Марины Раковой. После этого она уехала из Москвы в Кишинев. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она объявлена в федеральный розыск", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие считает Корниенко причастной к эпизоду, связанному с хищением 20 млн рублей, выделенных из бюджета для федерального проекта "Учитель будущего" в рамках нацпроекта "Образование". В причастности к этому же хищению обвиняют Ракову и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. По версии следствия, Корниенко занималась обналичиванием похищенных средств.

Согласно информации на сайте РАНХиГС, Корниенко числится директором лаборатории развития налоговой системы. Основная сфера ее научных интересов - проведение научных исследований по части выработки политики правового регулирования в области налогообложения, собственности, международных отношений. По информации источника, она принимала участие в проектах Агентства США по международному развитию (USAID), была руководителем лаборатории развития налоговой системы Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара.