Четверых подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье задержали

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Четверо подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье задержаны и доставлены на допрос. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, грабители забрали из сейфа 71 тыс. рублей.

"Задержаны четверо подозреваемых. Они находятся на допросе", - сказал собеседник агентства.

По информации из главка СК по Московской области, следователи проверят легальность нахождения в РФ четверых приезжих, совершивших нападение.

"Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области задержаны четверо граждан одного из соседних государств, которые подозреваются в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ). В ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории РФ, а также дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области", - сказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела на контроль.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала ТАСС, что двое злоумышленников в масках ворвались в продуктовый магазин в селе Новопетровское, и деревянными рукоятками от топора избили кассира и управляющую. Затем, похитив деньги из сейфа, нападавшие выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. "Один из них находился вблизи магазина и следил за обстановкой, а другой был за рулем автомобиля. Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись", - добавила она.

Как сообщалось ранее, в ночь на среду в селе Новопетровское неизвестные в масках ворвались в магазин и стали избивать битами сотрудников. По данным источника, погибла кассир 1970 года рождения, еще одна женщина 1970 года рождения и ее муж 1969 года рождения госпитализированы. Из сейфа грабители украли не менее 71 тыс. рублей. По предварительным данным, нападение совершено на магазин "Пятерочка".