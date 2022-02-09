Суд в Москве продлил до 15 мая арест экс-владельцу банка БКФ Ольге Миримской

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 15 мая срок заключения под стражу экс-владельцу компании "Русский продукт" и банка БКФ Ольге Миримской, которая обвиняется в даче взятки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении Миримской меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая", - сказала собеседница агентства.

Миримской вменяют дачу крупной взятки в 2017 году следователю подмосковного управления СК Юрию Носову, участвовавшему в деле, где она была потерпевшей. Носов также арестован, ему предъявлено обвинение ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Ольга Миримская - российский предприниматель, банкир. Основатель компании "Русский продукт", президент банка БКФ. В 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в рейтинг 100 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в 100 млн долларов, что позволило предпринимательнице занять 22-е место.