Ректора спортвуза в Смоленске подозревают в незаконной установке станций сотовой связи

ТАСС, 9 февраля. Прокуратура Смоленской области выявила, что ректор Смоленского госуниверситета спорта Георгий Грец незаконно предоставлял госимущество для размещения базовых станций сотовой связи, доход от которых вуз не получал. Агентские договоры заключались с предпринимателями, являющимися знакомыми ректора, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"По факту незаконного предоставления государственного имущества для размещения базовых станций сотовой связи, недополучения университетом дохода от их размещения прокуратурой района в органы предварительного расследования направлен материал проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностными полномочиями") в отношении ректора университета", - говорится в сообщении.

На территории спортвуза разместили три базовых станции сотовой связи, которые потребляли электроэнергию, вырабатываемую газогенераторной котельной университета. Станции размещались на основании агентских договоров, заключенных со знакомыми индивидуальными предпринимателями Греца, агент получал вознаграждение в размере 50% от вырученных средств с операторов сотовой связи. "За пользование имуществом университета операторами связи агентам произведена оплата на сумму более 800 тыс. рублей. При этом денежные средства за размещение станций сотовой связи на территории университета и потребленную электроэнергию на расчетный счет университета не поступали", - добавили в пресс-службе.

Ранее Грец стал фигурантом трех уголовных дел по разным составам преступлений, он подозревается в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным следствия, с июня 2020 по июнь 2021 года Грец похитил у вуза свыше 1,5 млн рублей. Также в ходе прокурорской проверки были выявлены факты незаконного использования помещений общежития университета под иные нужды, в том числе незаконного подключения майнинговой фермы, расположенной на территории университета, к электросетям вуза. Ущерб от ее организации, нанесенный образовательному учреждению, превысил 4 млн рублей. Кроме того, Грец подозревается в самовольном захвате части земель нацпарка "Смоленское Поозерье".