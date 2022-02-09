В Петербурге задержали шесть человек после обысков в коммунальных службах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Шесть человек задержаны в Петербурге по итогам обысков, проведенных во вторник на коммунальных и дорожных предприятиях города. Все задержанные проходят фигурантами по уголовным делам о хищениях средств, выделенных на уборку города от снега и наледи. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Василеостровском районе задержаны пять человек, все из числа генеральных директоров и учредителей подрядных и субподрядных организаций, с которыми у дорожного предприятия ГУДП "Центр" были заключены договоры на уборку и обслуживание территорий в зимний период", - рассказал источник. По его данным, шестой задержанный - один из руководящих сотрудников жилкомсервиса в Адмиралтейском районе.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Во вторник в Петербурге было проведено 55 обысков в офисах управляющих компаний, коммунальных и дорожных предприятий. В организации рейда, итогом которого стало возбуждение 19 уголовных дел о мошенничестве, приняли участие полиция, прокуратура, налоговая инспекция и контрольное управление администрации Санкт-Петербурга. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей на организацию очистки городских улиц от снега и наледи в течение нескольких месяцев.