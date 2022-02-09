Уголовное дело возбудили после массового ДТП на западе Москвы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после массового ДТП на западе Москвы, виновником которого стал глава девелоперской компании S. Holding Алексей Шепель. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту массового ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет", - сказал собеседник агентства.

Днем во вторник на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в Москве столкнулись грузовик и восемь легковых машин. По предварительным данным источника, водителем, не справившимся с управлением и спровоцировавшим ДТП, оказался бизнесмен Алексей Шепель. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, у него также диагностирована пневмония. Еще двое пострадавших госпитализированы с множественными переломами и черепно-мозговыми травмами. Четвертый пострадавший, пассажир одной из легковых машин, доставлен в больницу с тяжелой сочетанной травмой.