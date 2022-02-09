Полиция возбудила дело на жителя Калуги о ложном сообщении о теракте в жилых домах

КАЛУГА, 9 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Калуги, который оставил ложное сообщение о готовящемся в нескольких жилых домах террористическом акте. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления МВД по Калужской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - говорится в сообщении.

По версии полицейских, 65-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения анонимно позвонил диспетчерам и сообщил о возможной угрозе жителям многоквартирных домов, расположенных в одном из микрорайонов Калуги. Правоохранители восстановили личность подозреваемого, информация об угрозе не подтвердилась.

Если вина подозреваемого будет доказана, максимальным наказанием может стать ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на этот же срок, добавили в пресс-службе.