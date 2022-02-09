В Оренбуржье легковая машина загорелась после столкновения с фурой

ТАСС, 9 февраля. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля "Нива" с грузовиком на трассе в Оренбургской области. Легковой автомобиль загорелся, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"Сегодня днем поступило сообщение о столкновении "Нивы" и большегрузного автомобиля на трассе Тоцкое-Бузулук. В результате сильного столкновения, фура съехала в кювет, а "Нива" загорелась. К сожалению, два человека, находившихся в транспортном средстве, погибли. Сотрудники МЧС по прибытии к месту вызова быстро ликвидировали возгорание машины. Они же извлекли тела погибших. Предположительно, погибли мужчина и женщина. Их анкетные данные устанавливаются. Водитель фуры не пострадал", - сказано в сообщении.