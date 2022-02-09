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В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании женщины, произошедшем 30 лет назад

В момент совершения преступления подозреваемый еще был подростком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция Петербурга задержала мужчину по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины, совершенных осенью 1992 года. Предполагаемый преступник тогда был еще подростком, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Поздно вечером 28 сентября 1992 года неизвестный злоумышленник, находясь у дома №8 на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, совершил изнасилование гражданки 1960 года рождения и похитил вещи потерпевшей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части ч. 2 ст. 117 ("Изнасилование"), ч. 2 ст. 145 ("Грабеж") УК РСФСР", - говорится в сообщении.

Личность подозреваемого удалось установить в результате оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался мужчина 1977 года рождения, в 2017 году он уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за кражу. Во вторник сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого насильника в доме №22 на Баррикадной улице.

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