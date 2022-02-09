В Генпрокуратуре назвали причины, которые привели к ЧП на "Листвяжной"

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Ненадлежащая работа надзорных органов и нарушение требований безопасности привели к гибели людей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в ноябре прошлого года. Об этом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Красноярского края сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

Демешин обратил внимание на большое количество случаев производственного травматизма на территории Красноярского края по итогам 2021 года и предостерег от повторения сценария аварии на "Листвяжной", где погиб 51 человек. "В прошедшем году на территории региона с работниками предприятий произошло 143 случая производственного травматизма с тяжелым либо со смертельным исходом. Это много. Игнорирование правил безопасности, ненадлежащая работа органов надзора может привести к очень тяжким последствиям, что наглядно показала трагедия на шахте "Листвяжная", - сказал Демешин.

О массовых проверках шахт

Он также заявил, что массовые проверки соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда, которые были организованы Генпрокуратурой РФ на всех угледобывающих предприятиях страны после аварии на "Листвяжной", помогут обеспечить право горняков на безопасный труд.

"Мы рассчитываем на то, что эти массированные проверки, которые у нас реализуются по стране, дадут результат в виде обеспечения прав людей на безопасный труд. Органы контроля и прокуроры ориентированы на то, чтобы приостанавливать те особо опасные и опасные производства, на которых есть риски для причинения опасности здоровья и жизни людей. Выявлены уже факты, когда органы контроля ненадлежащим образом реагировали, в том числе возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Ростехнадзора, которые обеспечивали функции контроля на Кузбассе", - сказал Демешин.

Он отметил, что проверки на угольных предприятиях еще продолжаются, их полные результаты будут обнародованы по итогам проведения надзорных мероприятий.

Как сообщил в интервью "Известиям" начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры РФ Антон Головин, по данным на середину января прокурорами на предприятиях угольной промышленности выявлено около 3 тыс. нарушений, по фактам которых возбуждены 1 тыс. административных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 лиц.