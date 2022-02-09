Экс-прокурор из Северной Осетии получила 12 лет колонии за подготовку убийства следователя

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего районного прокурора Северной Осетии Ольгу Швецову, признав ее виновной в подстрекательстве и пособничестве к совершению убийства экс-супруга своей сестры, работавшего в СК, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал Швецову Ольгу Федоровну виновной в совершении преступления, предусмотренного частями 4 и 5 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подстрекательство и пособничество совершению убийства группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений"), и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года", - огласил приговор судья.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. Как ожидается, защита обжалует судебное решение, так как Швецова вину не признала.

Подсудимая лишена званий "старший советник юстиции" и "заслуженный работник прокуратуры РФ". Согласно приговору, она совершила "умышленное насильственное преступление". Мосгорсуд счел в качестве смягчающих обстоятельств хронические заболевания и ее длительное нахождение под стражей во время следствия и суда. Отягчающихся обстоятельств судом не установлено. Суд исключил из обвинения квалифицирующие признаки "группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (пункт "ж" в ч. 2 ст. 105 УК РФ), оставив только пункт "з" - преступление, совершенное из корыстных побуждений или по найму.

Данные следствия

Как установлено следствием и судом, в 2012 году во время встречи в Москве с главарем ОПГ Асланом Гагиевым она склонила его к совершению убийства бывшего мужа своей родной сестры Александра Леонова, являвшегося следователем Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Таким образом, она желала помочь сестре избежать инициированных бывшим супругом судебных споров по разделу совместно нажитого за время брака имущества и по гражданским искам о взыскании с нее более 25 млн рублей. Швецова передала Гагиеву фотографию Леонова и сообщила информацию о его месте жительства.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, на момент совершения преступления Швецова состояла в должности прокурора Иристонского района города Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания. "По указанию Гагиева участники указанного преступного сообщества Артур Джиоев, Евгений Яшкин и трое других распределили между собой роли и провели предварительную слежку за потерпевшим для сбора информации. 12 сентября 2012 года в городе Москве с использованием огнестрельного оружия ими был убит Александр Леонов", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, к настоящему времени 24 члена преступного сообщества, включая Джиоева и Яшкина, приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному лишению свободы, в отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается 2-м Западным окружным военным судом, семеро объявлены в международный розыск, еще семеро убиты в результате внутренних конфликтов в период с 2010 года по 2014 год.