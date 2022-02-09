УСБ МВД не нашло нарушений в сборе доказательств по делу "Омбудсмена полиции"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Управление собственной безопасности главка столичной полиции не нашло нарушений в сборе доказательств по делу основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом сказано в материалах проверки, с которыми ознакомился ТАСС.

"Управлением собственной безопасности Главного управления МВД по Москве по вашему обращению о возможных противоправных действий сотрудников органов внутренних дел, поступившему из ФСБ РФ, была проведена проверка, по результатам которой изложенные в обращении доводы не нашли объективного подтверждения", - сказано в ответе из УСБ МВД, которое было направлено защитникам Воронцова.

В октябре 2021 года стало известно, что в ходе очередного заседания суда по делу Воронцова потерпевшая Ирина Андина, бывшая сотрудница полиции из Саранска, отказалась от ранее данных показаний. Согласно первоначальным показаниям, она заявила, что Воронцов вымогал у нее около 30 тыс. рублей, а в случае отказа угрожал распространить в интернете ее видео интимного характера. Но на последнем заседании она заявила, что дала эти показания в надежде на восстановление на службе в полиции, а в действительности же Воронцов у нее ничего не вымогал. Кроме этого, в суде от своих показаний, данных ранее, отказалась и одна из свидетельниц со стороны обвинения. В связи с этим адвокаты обвиняемого Федор Аксененко, Александр Самухов и Ирина Гриненко обратились в прокуратуру, ФСБ и СК, чтобы там дали соответствующую правовую оценку.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. По версии следствия, в октябре 2017 года он вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети. По второму эпизоду вымогательства он требовал в аналогичной ситуации деньги от бывшей сотрудницы полиции Саранска. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов. Сам Воронцов вину не признает и считает свое дело местью за его деятельность в качестве основателя проекта "Омбудсмен полиции".