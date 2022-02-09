Племянник Сталина во второй раз стал жертвой аферистов, отдав им 16 млн рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Телефонные мошенники обманом вынудили племянника Иосифа Сталина и ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева перевести им 16 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратился Леонид Аллилуев с сообщением о том, что с сентября по октябрь прошлого года перевел мошенникам около 16 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Аллилуев уже не в первый раз становится жертвой мошенников. Так, в прошлом году мошенница пыталась похитить у него 5 млн рублей. Полиция задержала ее в квартире ветерана во время передачи денег. Суд приговорил ее к 3,5 года колонии.

По данным открытых источников, Леонид Аллилуев является сыном сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.