Превышение ПДК вредных веществ зафиксировали в Минусинске в Красноярском крае

ТАСС, 9 февраля. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обнаружило превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ до 2,5 раза в городе Минусинск, где введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Режим НМУ был введен в городе 27 января на сутки, затем несколько раз продлевался. Сейчас режим действует до 19:00 11 февраля.

"9 февраля 2022 года в Минусинске, при исследовании атмосферного воздуха в период НМУ, зарегистрировано превышение предельно допустимых максимально-разовых концентраций по взвешенным веществам от 1,8 до 2,5 раза, по оксиду углерода - в два раза", - говорится в сообщении.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.