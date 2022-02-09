В Казани в ходе конфликта один водитель автобуса ранил другого ножом в живот

КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Водитель одного маршрутного автобуса в Казани после конфликта ранил ножом в живот другого водителя и скрылся. Полицейским удалось задержать злоумышленника по горячим следам, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Татарстана.

В среду в дежурную часть отдела полиции "Япеева" УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что утром на конечной остановке произошел конфликт между двумя водителями маршрутных автобусов. По предварительной информации, один из мужчин нанес другому ножевое ранение брюшной области. Пострадавшего доставили в больницу.

"Сотрудниками полиции по горячим следам подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 53-летний мужчина", - сообщили в МВД.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.