Прокуратура подала иск к замминистра в Карелии в связи с незаконной рубкой леса у Байкала

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Бурятии потребовала от бывшего руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Алексея Щепина, который сейчас занимает пост замминистра природных ресурсов Карелии, компенсировать ущерб за незаконную рубку 1,4 тыс. кубометров леса рядом с Байкалом. Как сообщили ТАСС в Петрозаводском горсуде, где рассматривают гражданский иск, первоначально размер ущерба оценивался в 52 млн рублей, однако затем требования снизили до 28,8 млн рублей.

В июле 2021 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Щепина к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности. По версии суда и следствия, в 2010 году он согласовал сплошную рубку леса и незаконную добычу песчано-гравийной смеси в лесах в районе озера Байкал. "Сумма исковых требований составила 28 821 209 рублей", - сказала представитель суда.

Иск в Петрозаводский горсуд к Алексею Щепину поступил от прокуратуры Республики Бурятия. Как сообщается на сайте суда, к рассмотрению дела в качестве третьего лица планируется привлечь также администрацию муниципального образования Бурятии. Первое судебное заседание по существу вопроса назначили на середину марта.

Ранее сообщалось, что Щепина признали виновным в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии суда и следствия, нарушение закона относится к 2010 году, когда Щепин на должности руководителя бурятского агентства лесного хозяйства согласовал сплошную рубку леса и незаконную добычу песчано-гравийной смеси в лесах центральной экологической зоны озера Байкал. В результате было вырублено около 1,4 тыс. кубометров леса. От реального отбытия наказания Щепин был освобожден в связи с истечением сроков давности.

В Карелии Щепин работает с 2017 года, после приговора суда в июле 2021 года он уволился по собственному желанию с поста регионального министра природных ресурсов и экологии. Сейчас он занимает должность первого заместителя министра природных ресурсов Карелии.