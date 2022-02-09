Суд отложил рассмотрение дела главврача брянской больницы из-за его неявки по болезни

ТАСС, 9 февраля. Брянский районный суд отложил рассмотрение дела главврача брянской межрайонной больницы Николая Ромащенко, который обвиняется в халатности из-за гибели шести пациентов от сбоя в работе аппаратов искусственной вентиляции легких. Подсудимый не явился на заседание из-за болезни, оно перенесено на 17 февраля, следует из карточки дела, размещенной на сайте суда.

"Заседание отложено. Неявка на судебное заседание подсудимого по болезни", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС представитель суда, заседание должно было состояться 8 февраля, но было перенесено на утро среды из-за большого объема рассматриваемого материала. В среду утром Ромащенко не явился на заседание, в связи с чем его перенесли на 17 февраля.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении Ромащенко возбудили в конце 2020 года. По версии следствия, он трудоустроил рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, которого допустили до работ с кислородным баллоном без пройденных инструктажей по технике безопасности и технического обучения. Сотрудник допустил резкое повышение давления в системе снабжения кислородом, обеспечивающей бесперебойную работу аппаратов ИВЛ, в результате которого они были выведены из строя. В результате этого у шестерых пациентов наступила механическая асфиксия и гипоксический отек легких, явившиеся непосредственной причиной их смерти.