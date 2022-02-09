В Махачкале арестовали ректора ДГТУ по делу о мошенничестве и подлоге

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Суд в Махачкале арестовал на один месяц ректора Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) Нурмагомеда Суракатова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом в среду ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Советский районный суд Махачкалы сегодня избрал меру пресечения ректору Дагестанского государственного технического университета в виде заключения под стражу на один месяц. Он проходит по делу о мошенничестве и подлоге", - сказала собеседница агентства.

Мера пресечения в виде заключения под стражу определена до 4 марта 2022 года.

Ректор вуза обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. По словам представителя суда, согласно поступившему в суд материалу, Суракатов в 2015-2018 годах в составе организованной преступной группы, в которую входили должностные лица вуза, похитил денежные средства, выделенные из средств федерального бюджета на стипендии студентам, премии и заработную плату сотрудникам, на общую сумму более 90 млн рублей.